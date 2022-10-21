Командующий Северным флотом РФ Моисеев заявил о росте негативных тенденций в Арктике

Глава Северного флота Российской Федерации Александр Моисеев в рамках доклада в Мурманской области заявил, что в Арктическом регионе происходит рост негативных военно-политических тенденций.

Александр Моисеев отметил, что в Арктике фактически отсутствуют реальные вызовы и угрозы российской региональной безопасности. Кроме того, регион показывает «относительно стабильное развитие».

По словам командующего Северного флота Российской Федерации, обстановка на нынешнем этапе развития характеризуется нарастанием негативных тенденций. Кроме того, возрастает количество военно-политических вопросов, относительно сохранения стабильности.

Ранее в Вашингтоне отметили, что американская сторона готова эффективно конкурировать с Китаем и Россией в рамках новой стратегии развития Арктического региона. При этом в США не уточнили о какой именно конкуренции идет речь.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военное присутствие в Арктике будет усилено, так как в регионе наблюдается политическая активизация Китая и России.