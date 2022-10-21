Рамзан Кадыров заявил об успехах бойцов «Ахмат-Запад» на Донбассе

2022-10-21

15:00

Глава Чечни рассказал о захвате украинских укреплений бойцами подразделения «Ахмат-Запад».

Бойцам батальона "Ахмат-Запад"  удалось занять укрепленные позиции украинской армии, а также захватить много трофейного оружия противника, заявил глава чеченской республики Рамзан Кадыров.

"Отличную операцию провели бойца батальона "Ахмат-Запад" под командованием Исмаила Агуева", - сказал чеченский лидер.

На каком именно участке фронта произошла успешная операция Рамзан Кадыров не уточнил.

Опубликовано: Максим Алексеев








{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: