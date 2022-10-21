Рамзан Кадыров заявил об успехах бойцов «Ахмат-Запад» на Донбассе
2022-10-21
15:00
Глава Чечни рассказал о захвате украинских укреплений бойцами подразделения «Ахмат-Запад».
Бойцам батальона "Ахмат-Запад" удалось занять укрепленные позиции украинской армии, а также захватить много трофейного оружия противника, заявил глава чеченской республики Рамзан Кадыров.
"Отличную операцию провели бойца батальона "Ахмат-Запад" под командованием Исмаила Агуева", - сказал чеченский лидер.
На каком именно участке фронта произошла успешная операция Рамзан Кадыров не уточнил.
Опубликовано: Максим Алексеев
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