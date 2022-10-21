Лукашенко высказался об объявлении его в розыск СБУ — пусть приезжают
2022-10-21
15:30
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко прокомментировал объявление его в розыск Службой безопасности Украины. Он заявил, что находится в своей стране, «если хотят — пусть приезжают».
Белорусский лидер Александр Лукашенко высказался о распространенной в сети Интернет информации о том, что он объявлен в розыск Службой безопасности окарине (СБУ). По его словам, в этом нет «ничего такого», он находится в своей стране.
Лукашенко иронично отметил, что если спецслужбы Украины хотят с ним встретится, то пусть приезжают, если у них есть такое желание. Он будет находится на территории своей страны — Беларуси. Лукашенко добавил, что ему нечего боятся.
Примечательно, что накануне Служба безопасности Украины опровергла информацию о том, что объявила президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в розыск. Тем не менее, слухи в сети все еще остались.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в дейсвтие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкуий в отношении супруги белорусского лидера Галины.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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