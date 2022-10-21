Минобороны РФ: Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Пентагона

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином.

21 октября пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации сообщила, что глава оборонного ведомства Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Ллойдом Остином.

В ходе переговоров Шойгу обсудил с Остином актуальные вопросы международной безопасности, а также ситуацию на Украине, где в настоящее время проходит СВО РФ.