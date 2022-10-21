ВСУ нанесли удар ракетой HARM по Новой Каховке

Украинские военные нанесли удар американской ракетой HARSM по гражданской инфраструктуре Новой Каховки.

21 октября новостное агентство РИА, ссылаясь на экстренные службы Херсонской области, заявило о том, что служащие Вооружённых сил Украины нанесли удар американской высокоскоростной противорадиолокационной ракетой HARM по Новой Каховке.

Отмечается, что ракетный удар ВСУ был нанесён по объекту гражданской инфраструктуры административного центра Каховского района.

В настоящее время информация о масштабе повреждений, а также возможных жертвах и пострадавших уточняется.