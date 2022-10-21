ВСУ нанесли удар ракетой HARM по Новой Каховке
2022-10-21
16:27
Украинские военные нанесли удар американской ракетой HARSM по гражданской инфраструктуре Новой Каховки.
21 октября новостное агентство РИА, ссылаясь на экстренные службы Херсонской области, заявило о том, что служащие Вооружённых сил Украины нанесли удар американской высокоскоростной противорадиолокационной ракетой HARM по Новой Каховке.
Отмечается, что ракетный удар ВСУ был нанесён по объекту гражданской инфраструктуры административного центра Каховского района.
В настоящее время информация о масштабе повреждений, а также возможных жертвах и пострадавших уточняется.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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