Долгое сидение в соцсетях вызывает депрессию
2022-10-21
16:34
Если отказаться от бесконечной прокрутки лент, можно значительно улучшить свое здоровье.
Это доказали участники научного эксперимента, в котором приняли участие 154 человека в возрасте от 17 до 72 лет.
Все эти люди обычно проводили в соцсетях около 8 часов в день.
Перед проведением эксперимента у них были замерены показатели депрессии, тревоги и благополучия.
Затем участники были разделены на две группы в произвольном порядке.
Первые полностью отказались от сидения в соцсетях на неделю, вторые продолжали сидеть в них, как и раньше.
Спустя неделю у всех участников снова замерили показатели психического здоровья.
Оказалось, что у представителей первой группы значительно улучшилось самочувствие и настроение, снизилось депрессивное состояние, ушла тревога и беспокойство.
А у второй группы изменений в лучшую сторону не произошло.
Опубликовано: Наталья Павлова
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