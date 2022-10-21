Долгое сидение в соцсетях вызывает депрессию

Если отказаться от бесконечной прокрутки лент, можно значительно улучшить свое здоровье.

Это доказали участники научного эксперимента, в котором приняли участие 154 человека в возрасте от 17 до 72 лет.

Все эти люди обычно проводили в соцсетях около 8 часов в день.

Перед проведением эксперимента у них были замерены показатели депрессии, тревоги и благополучия.

Затем участники были разделены на две группы в произвольном порядке.

Первые полностью отказались от сидения в соцсетях на неделю, вторые продолжали сидеть в них, как и раньше.

Спустя неделю у всех участников снова замерили показатели психического здоровья.

Оказалось, что у представителей первой группы значительно улучшилось самочувствие и настроение, снизилось депрессивное состояние, ушла тревога и беспокойство.

А у второй группы изменений в лучшую сторону не произошло.