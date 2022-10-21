Глава Пентагона созвонился с министром обороны Украины
2022-10-21
17:02
Глава Пентагона и министр обороны Украины обсудили по телефону военную помощь Киеву.
В пятницу днем РИА Новости сообщают, что пресс-служба Пентагона заявила о том, что Министр обороны США Ллойд Остин созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещал ему продолжение американской поддержки и выразил уверенность в способности Украины противостоять России.
О состоявшемся разговоре Остина с Резниковым было объявлено сразу после пресс-релиза с подтверждением разговора Остина с российским министром обороны Сергеем Шойгу.
Опубликовано: Елена Калиновская
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