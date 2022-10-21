Глава Пентагона созвонился с министром обороны Украины

Глава Пентагона и министр обороны Украины обсудили по телефону военную помощь Киеву.

В пятницу днем РИА Новости сообщают, что пресс-служба Пентагона заявила о том, что Министр обороны США Ллойд Остин созвонился с украинским коллегой Алексеем Резниковым и пообещал ему продолжение американской поддержки и выразил уверенность в способности Украины противостоять России.

О состоявшемся разговоре Остина с Резниковым было объявлено сразу после пресс-релиза с подтверждением разговора Остина с российским министром обороны Сергеем Шойгу.