В ЛНР задержали группу украинских диверсантов

2022-10-21

17:15

Правоохранители ЛНР задержали группу диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

21 октября новостное агентство РИА, ссылаясь на осведомлённый источник, сообщило о пресечении деятельности группы диверсантов на территории Луганской Народной Республики.

Источник РИА утверждает, что сотрудники правоохранительных органов не только пресекли деятельность ДРГ ВСУ, но и обнаружили украинский схрон с вооружением иностранного производства.

Опубликовано: Диана Мудреченко