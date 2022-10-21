В ЛНР задержали группу украинских диверсантов
2022-10-21
17:15
Правоохранители ЛНР задержали группу диверсионно-разведывательной группы ВСУ.
21 октября новостное агентство РИА, ссылаясь на осведомлённый источник, сообщило о пресечении деятельности группы диверсантов на территории Луганской Народной Республики.
Источник РИА утверждает, что сотрудники правоохранительных органов не только пресекли деятельность ДРГ ВСУ, но и обнаружили украинский схрон с вооружением иностранного производства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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