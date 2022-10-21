Не гормоны: ученые назвали неожиданную причину полноты многих женщин после сорока

Оказалось, что на ожирении сказывается место, где мы живем. Все дело в загрязненном воздухе, под ударом те дамы, которые живут в центре мегаполисов.

Чаще всего главными причинами лишнего веса людей в возрасте называют нерациональное питание и изменение гормонального фона. Особенно это заметно на дамах, которые входят в период менопаузы.

Немаловажное значение при этом имеют генетическая предрасположенность, уровень физической активности. Однако, как выяснили специалисты, в наборе веса играет немалую роль еще один фактор, сообщает Вумен.ру.

Ученые из Мичиганского университета установили: на ожирении сказывается место, где мы живем. Все дело - в загрязненном воздухе. Под ударом те из женщин, которые живут в центре мегаполисов с огромным трафиком.

«Продолжительное воздействие загрязненного воздуха провоцирует рост веса, индекса массы тела, жировых отложений», — к такому выводу пришли исследователи. Особенно вреден для фигуры воздух, в котором повышено содержание диоксида азота и озона.

Всего исследователи проанализировали данные 1 654 женщин самых разных национальностей. Наблюдение за ними шло с 2000-го по 2008 годы. Ученые соотносили меняющиеся параметры тела, а также его состава, с адресами проживания и уровнем загрязнения воздуха.

Ожирение не только плохо с эстетической точки зрения. Оно может повышать риск таких заболеваний, как сахарный диабет 2-го типа, ишемическую болезнь сердца, исульт и некоторые виды рака.