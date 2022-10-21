Стремоусов рассказал о цене , которую готовы заплатить войска за удержание Херсона

2022-10-21

17:23

Кирилл Стремоусов заявил о превращении Херсона в крепость, которую российские войска будут оборонять до конца.

В своем Telegram-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов написал, что город Херсон превращен в настоящую крепость, которую российские войска будут удерживать любой ценой.

"Наша задача спасти людей, выстроить оборону и защитить город", - написано в публикации.

Стремоусов сообщил, что украинская армия концентрирует огромные силы на границах Запорожской и Херсонской областей. Все указывает на подготовку широкомасштабного наступления, сделал вывод чиновник.

Опубликовано: Максим Алексеев