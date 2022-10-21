Стремоусов рассказал о цене , которую готовы заплатить войска за удержание Херсона

Спирс ищет суррогатную мать после того, как у неё случился выкидыш

Совсем недавно певица Бритни Спирс находилась в положении, но у неё случился выкидыш. Артистка не оставила намерения стать матерью вновь, ведь отношения со старшими сыновьями у неё никудышние.

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