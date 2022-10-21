Более ста детей умерли от внезапного отказа почек в Индонезии
2022-10-21
18:32
Министр здравоохранения Индонезии рассказал о смерти детей от скоротечной почечной недостаточности
Выступая в Джакарте министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что более ста детей в стране умерли от внезапной почечной недостаточности.
"В текущем году от острой почечной недостаточности умерло 133 ребенка", - сообщил он.
Министр подчеркнул, что эта цифра может быть гораздо больше, из-за отсутствия полных данных. Садикин убежден, что реальное количество умерших детей в пять-шесть раз выше указанной цифры.
В связи с резким увеличение детской смертности правительство Индонезии приняло решение инициировать проверку продуктов питания, поставляемого в страну.
Опубликовано: Максим Алексеев
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