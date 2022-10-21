Гладков: на заводе в Шебекино Белгородской области начался пожар из-за снаряда ВСУ
2022-10-21
18:58
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о пожаре на одном из предприятий региона из-за разрыва украинского снаряда.
Вечером 21 октября белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что украинские войска выпустили снаряд по территории одного из предприятий в Шебекинском районе региона, что привело к пожару на заводе.
По словам Гладкова, в результате стихийно образовавшегося пожара пострадала одна местная жительница, которая была экстренно госпитализирована для оказания медицинской помощи.
Также Вячеслав Гладков сообщил, что днём ранее в Белгородской области девятилетний мальчик нашёл беспилотник ВСУ, взорвавшийся у него в руках и нанёсший ему травмы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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