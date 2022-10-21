Гладков: на заводе в Шебекино Белгородской области начался пожар из-за снаряда ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о пожаре на одном из предприятий региона из-за разрыва украинского снаряда.

Вечером 21 октября белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что украинские войска выпустили снаряд по территории одного из предприятий в Шебекинском районе региона, что привело к пожару на заводе.

По словам Гладкова, в результате стихийно образовавшегося пожара пострадала одна местная жительница, которая была экстренно госпитализирована для оказания медицинской помощи.

Также Вячеслав Гладков сообщил, что днём ранее в Белгородской области девятилетний мальчик нашёл беспилотник ВСУ, взорвавшийся у него в руках и нанёсший ему травмы.