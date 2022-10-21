WP: ФБР нашло в доме Трампа секретные документы про Китай и Иран
2022-10-21
19:29
Издание обнародовало информацию о документах, которые агенты Федерального разведывательного бюро нашли в доме Дональда Трампа.
21 октября американская газета The Washington Post сообщила, что сотрудники ФБР обнаружили в частном имении экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа засекреченные документы, касающиеся Ирана и Китая.
Примечательно, что ранее ряд американских СМИ заявили, что найденные в доме Трампа файлы содержали в себе секретные данные об ядерных арсеналах некоторых государств.
Также журналисты WP отметили, что документы, найденные в жилище Дональда Трампа, были обнаружены там после того, как он покинул пост президента США, что является незаконным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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