WP: ФБР нашло в доме Трампа секретные документы про Китай и Иран

Издание обнародовало информацию о документах, которые агенты Федерального разведывательного бюро нашли в доме Дональда Трампа.

21 октября американская газета The Washington Post сообщила, что сотрудники ФБР обнаружили в частном имении экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа засекреченные документы, касающиеся Ирана и Китая.

Примечательно, что ранее ряд американских СМИ заявили, что найденные в доме Трампа файлы содержали в себе секретные данные об ядерных арсеналах некоторых государств.

Также журналисты WP отметили, что документы, найденные в жилище Дональда Трампа, были обнаружены там после того, как он покинул пост президента США, что является незаконным.