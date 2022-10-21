Junge Welt: Германия и Франция устроили «экономическую поножовщину» внутри ЕС

Издание Junge Welt, что ФРГ и Франция усилили конкуренцию между собой в рамках Евросоюза из-за различности своих национальных интересов.

В пятницу колумнист издания Jungle Welt Йорг Кронауэр сообщил, что споры между Францией и Германией внутри Европейского союза стали доходить до уровня "экономической поножовщины" из-за того, что Париж и Берлин отстаиваю диаметрально разные национальные интересы.

По мнению Кронауэра, французские и немецкие политики частно заявляют о дружбе и добрососедском отношении между двумя странами, однако их партнёрство скорее напоминает публичный конфликт.

Также Йорг Кронауэр уверяет, что конфронтация между Францией и Германией усилилась на уровне Эммануэля Макрона и Олафа Шольца после того, как последний стал немецким канцлером.