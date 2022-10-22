Экстренные службы Херсона сообщают о попытках ВСУ обстрелять переправы у Антоновского моста

2022-10-22

00:27

Экстренные службы Херсона сообщают, что ВСУ пытались обстрелять гражданскую переправу возле Антоновского моста.

По последним данным, системам противовоздушной обороны удалось отбить атаку. 

21 октября экстренные службы региона сообщили, что ВСУ нанесли удар по гражданской переправе, в результате чего погибли 4 человека и были ранены 13.

Но информации херсонских властей, атаку провели с помощью РСЗО HIMARS.

Опубликовано: Светлана Репина