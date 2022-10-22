CBS News: США разместили на границе с Украиной самую боеспособную десантную дивизию

Телеканал сообщил о размещении на границе с Украиной 101-й воздушно-десантной дивизии США. Соединение прославилось в боях во Вьетнаме, Ираке, Афганистане.

Телеканал CBS News сообщил о размещении в Румынии 101-й десантной дивизии США "Кричащие орлы", командир которой заявил о полной готовности пересечь границу Украины и вступить в боевые действия. Это сообщение противоречит заявлениям Вашингтона об исключении своего участия в конфликте.

"101-я воздушно-десантная дивизия впервые за 80 лет размещена в Европе", - сообщает телеканал.

Командир дивизии неоднократно подчеркивал, что его подчиненные готовы в любой момент вступить в бой, если возникнет такая необходимость.

101-я воздушно-десантная дивизия "Кричащие орлы" одна из самых боеспособных и прославленных соединений армии США. Боевое крещение приняла в боях против гитлеровской Германии во время высадки союзников в Нормандии в 1944 году.

В последующем дивизия принимала активное участие практически во всех войнах, которые вели США во Вьетнаме, Ираке, Афганистане и других регионах мира.