Российские военные сообщили об уничтожении танков Словении и Македонии
2022-10-22
01:48
РИА Новости сообщает, что российские десантники уничтожили батальон военнослужащих Украины, в том числе танки из Словении и Македонии.
Речь идет о 1-м механизированном батальоне 28 отдельной механизированной бригады ВСУ.
Сообщается, что этот батальон был укомплектован танками Т-72, полученными Украиной от НАТО.
Есть также информация о том, что российские военные отбили попытку прорыва ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.
Опубликовано: Светлана Репина
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