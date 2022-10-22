Российские военные сообщили об уничтожении танков Словении и Македонии

РИА Новости сообщает, что российские десантники уничтожили батальон военнослужащих Украины, в том числе танки из Словении и Македонии.

Речь идет о 1-м механизированном батальоне 28 отдельной механизированной бригады ВСУ.

Сообщается, что этот батальон был укомплектован танками Т-72, полученными Украиной от НАТО.

Есть также информация о том, что российские военные отбили попытку прорыва ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.