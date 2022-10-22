Sky News: Борис Джонсон вернулся в Великобританию
2022-10-22
12:50
Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в страну после отставки его преемницы Лиз Трасс.
22 октября британский телеканал Sky News сообщил о том, что скандально известный бывший премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон вернулся в Великобританию с отдыха на Карибах.
Отмечается, что Джонсон принял решение о возвращении в Великобританию в надежде вновь занять должность премьер-министра после заявления об отставке его преемницы Лиз Трасс, которая продержалась в кресле британского премьера лишь 44 дня.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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