5 человек пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области

2022-10-22

12:57

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле со стороны Украины города Шебекино.

22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил об обстреле города Шебекино бойцами Вооружённых сил Украины.

Гладков заявил, что в результате атаки со стороны Украины были повреждены объекты гражданской инфраструктуры административного центра Шебекинского района.

По предварительной информации пять мирных жителей Шебекино получили ранения различной степени тяжести и в скором времени получат всю необходимую медицинскую помощь.

Опубликовано: Диана Мудреченко