5 человек пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области
2022-10-22
12:57
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле со стороны Украины города Шебекино.
22 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил об обстреле города Шебекино бойцами Вооружённых сил Украины.
Гладков заявил, что в результате атаки со стороны Украины были повреждены объекты гражданской инфраструктуры административного центра Шебекинского района.
По предварительной информации пять мирных жителей Шебекино получили ранения различной степени тяжести и в скором времени получат всю необходимую медицинскую помощь.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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