В Беларуси задержан топ-менеджер торговой сети «Соседи»

2022-10-22

13:18

КГК Беларуси задержал топ-менеджера торговой сети «Соседи» Вадима Аванесова.

22 октября интернет-издание Office Life, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщило о задержании Комитетом государственного контроля Республики Беларусь топ-менеджера торговой сети «Соседи» Вадима Аванесова.

Отмечается, что обозреватели издания не смогли получить официальное подтверждение от КГК Беларуси о задержании гендиректора «Соседей», владеющих более 150 магазинами по всей стране.

Опубликовано: Диана Мудреченко