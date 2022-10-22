В Беларуси задержан топ-менеджер торговой сети «Соседи»
2022-10-22
13:18
КГК Беларуси задержал топ-менеджера торговой сети «Соседи» Вадима Аванесова.
22 октября интернет-издание Office Life, ссылаясь на осведомлённые источники, сообщило о задержании Комитетом государственного контроля Республики Беларусь топ-менеджера торговой сети «Соседи» Вадима Аванесова.
Отмечается, что обозреватели издания не смогли получить официальное подтверждение от КГК Беларуси о задержании гендиректора «Соседей», владеющих более 150 магазинами по всей стране.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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