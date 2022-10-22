Борис Джонсон с семьей вернулся из отпуска в Лондон, получив в самолете от попутчиков заряд недоверия

Бывший премьер-министр Великобритании и возможный кандидат на этот пост Борис Джонсон приземлился в Лондоне на рейсовом авиалайнере.

Как сообщает Sky News, 58-летний мужчина вместе со своей женой Кэрри Джонсон и детьми сел в самолет в Доминиканской Республике в пятницу. Сообщается, что во время полета рейсом British Airways попутчики несколько раз освистали экс-премьера и выразили ему недоверие. Самолет приземлился в лондонском аэропорту Гатвик в субботу утром.

По словам коллеги по партии, экс-премьер Великобритании находится на стартовой площадке в борьбе за пост в правительстве. Джонсон сказал, что он «готов и будет участвовать в гонке», заявил член парламента от консерваторов Джеймс Даддридж в интервью Sky News в пятницу вечером.

Длинный отпуск Джонсона вызвал новую волну критики в адрес этого скандального политика. Даже однопартийцы в парламенте отметили, что после отставки ему необходимо было работать и в качестве депутата присутствовать на заседаниях.