Минобороны РФ: российские войска отразили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении фронта, уничтожив свыше 130 украинский бойцов.

22 октября представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга заявил, что за минувшие сутки российские военнослужащие отразили все попытки ВСУ прорвать оборону позиций ВС РФ на Николаево-Запорожском направлении фронта.

Отмечается, что в результате попытки Вооружённых сил Украины перейти в наступление на Николаево-Запорожском направлении потери личного состава двух украинских батальонных тактических групп составили свыше 130 бойцов, а также 2 танка, 9 боевых бронированных машин и 13 автомобилей.