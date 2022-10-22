Минобороны РФ: российские войска отразили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
2022-10-22
13:50
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении фронта, уничтожив свыше 130 украинский бойцов.
22 октября представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе утреннего брифинга заявил, что за минувшие сутки российские военнослужащие отразили все попытки ВСУ прорвать оборону позиций ВС РФ на Николаево-Запорожском направлении фронта.
Отмечается, что в результате попытки Вооружённых сил Украины перейти в наступление на Николаево-Запорожском направлении потери личного состава двух украинских батальонных тактических групп составили свыше 130 бойцов, а также 2 танка, 9 боевых бронированных машин и 13 автомобилей.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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