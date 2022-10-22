Шольц объяснил, почему не отправляет Зеленскому танки Leopard
2022-10-22
15:54
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил на «раздражающий» вопрос о поставках немецких танков Leopard в Украину.
22 октября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рассказал журналистам немецкой газеты Die Welt о причинах отказа Берлина поставлять Украине танки Leopard.
Шольц утверждает, что передача старых советских моделей танков лучше вписывается в европейскую систему поставок оружия для обеспечения боеспособности Вооружённых сил Украины.
Также немецкий канцлер отметил, что Германия поспособствовала отправке более ста танков в Украину из ряда стран Европы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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