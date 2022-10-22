Шольц объяснил, почему не отправляет Зеленскому танки Leopard

В 90-е у эпотажной Линды хиты «Ворона» и «Мало огня» звучали из каждого утюга

Имя певицы Линды в первую очередь связывают с Максимом Фадеевым. Под его крылом об исполнительнице узнала вся страна, но после она пропала из поля зрения.

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