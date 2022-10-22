Шольц объяснил, почему не отправляет Зеленскому танки Leopard

2022-10-22

15:54

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ответил на «раздражающий» вопрос о поставках немецких танков Leopard в Украину.

22 октября федеральный канцлер Германии Олаф Шольц рассказал журналистам немецкой газеты Die Welt о причинах отказа Берлина поставлять Украине танки Leopard.

Шольц утверждает, что передача старых советских моделей танков лучше вписывается в европейскую систему поставок оружия для обеспечения боеспособности Вооружённых сил Украины.

Также немецкий канцлер отметил, что Германия поспособствовала отправке более ста танков в Украину из ряда стран Европы.

Опубликовано: Диана Мудреченко