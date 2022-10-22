Шольц призвал не допустить прямого конфликта между РФ и НАТО

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что поддержка Украины не должна привести к прямому конфликту между РФ и НАТО.

В субботу, 22 октября 2022 года, канцлер Германии Олаф Шольц в официальном пресс-релизе заявил представителям СМИ допустил возможность прямой конфронтации между Россией и Североатлантическим альянсом на фоне оказываемой Западом военной помощи киевскому режиму.

Шольц считает, что «любой неосторожный шаг» может стать причиной начала мировой войны, ввиду чего призвал западных спонсоров Киева всеми силами стараться не допустить непосредственного противостояния между РФ и НАТО из-за поддержки Украины.