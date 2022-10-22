Протестующие в Вене потребовали выхода Австрии из Евросоюза

Несколько сотен протестующих в Вене потребовали от правительства выход Австрии из Европейского союза.

22 октября новостное агентство РИА, со ссылкой на своего корреспондента, сообщило о том, что в центре Вены на митинге собрались несколько сотен граждан, требующих немедленного выхода Австрии из европейского союза.

протестующие убеждены, что политика Брюсселя не отвечает национальным интересам Австрии в области безопасности и экономики и выступают за нейтральный статус страны.