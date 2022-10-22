Борис Джонсон снова поборется за пост премьер-министра Великобритании
Экс-премьер Великобритании получил необходимую для участия в выборах поддержку членов британского парламента.
Телеканал Sky News со ссылкой на свои источники в парламенте Великобритании сообщил о желании бывшего премьер-министра страны Бориса Джонсона снова побороться за пост главы кабинета министров.
Канал сообщает, что Джонсон уже заручился необходимой поддержкой парламентариев.
"Джонсона поддерживает более ста членов парламента. Этого достаточно для участия в выборах", - говорит Sky News.
Ранее сообщалось, что популярность Консервативной партии у британцев упала до 14%, установив антирекорд за вю историю проведения опросов.
При этот лично Джонсона поддерживает 27% опрошенных. Это делает его самым популярным политиком от консерваторов и вполне вероятным кандидатом на пост премьер-министра.
Опубликовано: Максим Алексеев
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