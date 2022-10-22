Минобороны РФ: лётчики-истребители Су-30см уничтожили самолёт ВСУ

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении украинского военного самолёта лётчиками-истребителями Су-30см.

22 октября пресс-служба Министерства обороны России в официальном Telgram-канале рассказала о том, что экипажи российских воздушно-космических сил отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации в рамках СВО РФ на Украине.

Отмечается, что в ходе выполнения поставленного командованием задания лётчики-истребители российского тяжёлого многоцелевого истребителя Су-30см обнаружили и уничтожили самолёт Вооружённых сил Украины.