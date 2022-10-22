Иран обвиняет Вашингтон в оказании давления на государство путем поддержки демонстраций

Иран в субботу (22 октября) обвинил Соединенные Штаты в поддержке протестов, вспыхнувших более месяца назад после смерти Махсы Амини, с целью добиться уступок в переговорах о возобновлении ядерной сделки 2015 года.

Исламская Республика охвачена протестным движением с 16 сентября, после смерти 22-летней иранской курдки, которая скончалась через три дня после ее ареста в Тегеране полицией нравов, обвинившей ее в нарушении строгих правил в одежде.

«Американцы продолжают обмениваться с нами сообщениями, но пытаются разжечь протестное движение», — заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян во время визита в Армению в видео, опубликованном в субботу его министерством.

Соединенные Штаты пытаются оказать «политическое и психологическое давление на Иран, чтобы добиться уступок в ходе переговоров по ядерной программе», заявил он, имея в виду непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном, проведенные благодаря посредничеству ЕС.

«Мы не пойдем на уступки американцам. Мы будем работать в рамках соглашения, которое уважает красные линии Исламской Республики», — добавил Хоссейн Амир-Абдоллахян.

Соединенные Штаты и некоторые европейские страны недавно ввели санкции против Ирана, осудив реакцию Тегерана на протесты после смерти Махсы Амини.

13 октября Вашингтон заявил, что возвращение к соглашению 2015 года маловероятно в краткосрочной перспективе. «Сегодня мы сосредоточены на том, как привлечь иранский режим к ответственности за то, что он делает с демонстрантами», — заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.