Иран обвиняет Вашингтон в оказании давления на государство путем поддержки демонстраций
Иран в субботу (22 октября) обвинил Соединенные Штаты в поддержке протестов, вспыхнувших более месяца назад после смерти Махсы Амини, с целью добиться уступок в переговорах о возобновлении ядерной сделки 2015 года.
Исламская Республика охвачена протестным движением с 16 сентября, после смерти 22-летней иранской курдки, которая скончалась через три дня после ее ареста в Тегеране полицией нравов, обвинившей ее в нарушении строгих правил в одежде.
«Американцы продолжают обмениваться с нами сообщениями, но пытаются разжечь протестное движение», — заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян во время визита в Армению в видео, опубликованном в субботу его министерством.
Соединенные Штаты пытаются оказать «политическое и психологическое давление на Иран, чтобы добиться уступок в ходе переговоров по ядерной программе», заявил он, имея в виду непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном, проведенные благодаря посредничеству ЕС.
«Мы не пойдем на уступки американцам. Мы будем работать в рамках соглашения, которое уважает красные линии Исламской Республики», — добавил Хоссейн Амир-Абдоллахян.
Соединенные Штаты и некоторые европейские страны недавно ввели санкции против Ирана, осудив реакцию Тегерана на протесты после смерти Махсы Амини.
13 октября Вашингтон заявил, что возвращение к соглашению 2015 года маловероятно в краткосрочной перспективе. «Сегодня мы сосредоточены на том, как привлечь иранский режим к ответственности за то, что он делает с демонстрантами», — заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Опубликовано: Тарас Медведев
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