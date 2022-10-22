Сержант Народной милиции ДНР Шалыгин рассказал, что его взяли в плен иностранные наёмники
2022-10-22 18:50
Освобождённый из украинского плена сержант Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин рассказал, что его пленили иностранные наёмники ВСУ.
22 октября вернувшийся из украинского плена сержант 103-го полка Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин в своём интервью для новостного агентства РИА рассказал о том, что был пленён иностранными наёмниками ВСУ, говорившими на польском и английском языках.
Шалыгин отметил, что рядом с иностранными наёмниками, у которых не было ни шевронов, ни опознавательных знаков, постоянно находился переводчик с английского на украинский и русский язык.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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