Сержант из ДНР рассказал, что в плен его брали иностранные наемники

Сержант из ДНР рассказал, что в плен его брали наемники, говорившие на иностранных языках.

22 октября РИА Новости сообщили о том, что вернувшийся из украинского плена сержант 103-го полка Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин рассказал, что он со своим подразделением попал под сильный артиллерийский и минометный огонь противника, был окружен и попал в плен.

По его словам, у военных, которые его пленили не было ни шевронов, ни опознавательных знаков, просто обмундирование украинское натовской расцветки, говорили они на английском и польском языках.

Сообщается, что на днях Шалыгин в числе других двенадцати бойцов вернулся домой из плена по обмену.