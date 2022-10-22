Сержант из ДНР рассказал, что в плен его брали иностранные наемники
Сержант из ДНР рассказал, что в плен его брали наемники, говорившие на иностранных языках.
22 октября РИА Новости сообщили о том, что вернувшийся из украинского плена сержант 103-го полка Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин рассказал, что он со своим подразделением попал под сильный артиллерийский и минометный огонь противника, был окружен и попал в плен.
По его словам, у военных, которые его пленили не было ни шевронов, ни опознавательных знаков, просто обмундирование украинское натовской расцветки, говорили они на английском и польском языках.
Сообщается, что на днях Шалыгин в числе других двенадцати бойцов вернулся домой из плена по обмену.
Опубликовано: Елена Калиновская
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