Глава МВД Сербии обвинил Евросоюз в шантаже и угрозах
2022-10-22 21:06
Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что в Сербии падает популярность Евросоюза, и в этом виноват сам ЕС.
Он подчеркнул, что все эти требования в обмен на неподтвержденное членство в ЕС похоже на ожидания, чтобы жертва грабежа оказалась на стороне грабителя.
По его словам, европейские депутаты осуждают Сербию, требуют от нее ввести санкции против России и признать Косово, но ничего не знают о самой стране.
Вулин отметил, что Евросоюз стал непопулярен в Сербии из-за его политики шантажа и угроз, а не из-за России.
Опубликовано: Светлана Репина
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