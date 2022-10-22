Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил, что в Сербии падает популярность Евросоюза, и в этом виноват сам ЕС.

Он подчеркнул, что все эти требования в обмен на неподтвержденное членство в ЕС похоже на ожидания, чтобы жертва грабежа оказалась на стороне грабителя.

По его словам, европейские депутаты осуждают Сербию, требуют от нее ввести санкции против России и признать Косово, но ничего не знают о самой стране.

Вулин отметил, что Евросоюз стал непопулярен в Сербии из-за его политики шантажа и угроз, а не из-за России.