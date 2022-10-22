Олаф Шольц: «Наше будущее не за природным газом»
2022-10-22 21:12
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия переживет зиму, исходя из нынешней ситуации.
При этом он отметил, что существуют важные обстоятельства, влияющие на энергоснабжение страны, на которые власти воздействовать не могут.
Олаф Шольц также сказал, что будущее Германии не за природным газом.
Между тем на фоне энергетического кризиса многие немецкие предприятия оказались под угрозой банкротства.
Опубликовано: Светлана Репина
Вам может быть интересно:
В Беларуси задержан топ-менеджер торговой сети «Соседи»
В Германии полиция дважды за день задерживала женщину с 4,5 промилле алкоголя
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
Власти Херсона призвали мирных жителей покинуть город
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27