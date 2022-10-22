Офицер из США объяснил, как парализовать ВСУ
2022-10-22 22:05
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что при захвате российским войсками линий снабжения в Львовской и Волынской областях ВСУ потеряют свою боеспособность.
Он рассказал, что в случае перекрытия сухопутного маршрута поставок из Польши украинская армия не сможет вести боевые действия в течение нескольких месяцев.
Дэвис уточнил, что поставки военной техники на Украину возможны через Карпаты, но этот путь он считает слишком сложным.
По мнению подполковника, в такой ситуации у ВСУ закончатся снаряды для HIMARS, а заменить их будет нечем. Тогда Киеву придется пойти на переговоры с Россией.
Опубликовано: Светлана Репина
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