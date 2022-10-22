Флориан Флиппо: «Диверсии на «Северный потоках» показали, на что способно НАТО
2022-10-22 22:22
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Флиппо заявил, что диверсии на «Северных потоках» показали, на что способно НАТО.
По его словам, у этих провокаций было американское происхождение.
Флиппо уточнил, что НАТО способно даже применить ядерное оружие под чужим флагом, и призвал к бдительности.
Аварии на газопроводах «Северный поток» расследуют власти европейских стран, не допуская к этому процессу представителей России.
Опубликовано: Светлана Репина
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