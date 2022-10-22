Лиз Трасс и Марио Драги могут претендовать на пост генсека НАТО

Президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани считает, что после истечения срока полномочий Йенса Столтенберга НАТО может возглавить Лиз Трасс или Марио Драги.

Грациани отмечает, что для США выгодны обе эти кандидатуры. Итальянский премьер смог бы ослабить антинатовские тенденции, характерные для его страны.

Британский глава НАТО помог бы укрепить особые отношения между Соединенными Штатами и Великобританией.

Преимуществом Марио Драги аналитик называет опыт решения финансовых вопросов. В то же время у Лиз Трасс также есть шансы.