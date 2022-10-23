Time: Россия знает главное уязвимое место Украины

Американское издание рассказало об осведомленности Москвы о слабых местах Украины.

Еженедельник The Time пишет о то, что в России прекрасно знают слабые места украинской энергетической системы, созданной еще во времена СССР.

"Москва осведомлена о структуре и особенностях энергетической системы Украины, поэтому ракетные удары наносятся в самые уязвимые места", - пишет издание.

Автор статьи Сиара Ньюджент напоминает, что благодаря советским инженерам, Украина получила разветвленную систему энергоснабжения, которая несмотря на более чем тридцатилетний срок эксплуатации практически не модернизировалась.