Time: Россия знает главное уязвимое место Украины
2022-10-23 00:32
Американское издание рассказало об осведомленности Москвы о слабых местах Украины.
Еженедельник The Time пишет о то, что в России прекрасно знают слабые места украинской энергетической системы, созданной еще во времена СССР.
"Москва осведомлена о структуре и особенностях энергетической системы Украины, поэтому ракетные удары наносятся в самые уязвимые места", - пишет издание.
Автор статьи Сиара Ньюджент напоминает, что благодаря советским инженерам, Украина получила разветвленную систему энергоснабжения, которая несмотря на более чем тридцатилетний срок эксплуатации практически не модернизировалась.
Опубликовано: Максим Алексеев
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