Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может начать переговоры с Россией только после возврата ее территорий в границы 1991 года.

По его словам, главным условием возобновления переговоров является уход российский военных с территории, которую Украины считает своей.

Он отметил, что речь идет о международно признанных границах. По его словам, только после выполнения этих условий Украина скажет, с кем она готова вести переговоры.

Вместе с тем Владимир Зеленский уверен, что в России будет руководство, с которым Украина будет общаться.