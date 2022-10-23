Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией
2022-10-23 01:18
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может начать переговоры с Россией только после возврата ее территорий в границы 1991 года.
По его словам, главным условием возобновления переговоров является уход российский военных с территории, которую Украины считает своей.
Он отметил, что речь идет о международно признанных границах. По его словам, только после выполнения этих условий Украина скажет, с кем она готова вести переговоры.
Вместе с тем Владимир Зеленский уверен, что в России будет руководство, с которым Украина будет общаться.
Опубликовано: Светлана Репина
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