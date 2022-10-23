Зеленский назвал условие для нанесения ядерного удара НАТО по Кремлю
2022-10-23 08:02
Владимир Зеленский утверждает, что Запад должен атаковать Кремль ядерным оружием в случае, если Россия нанесёт ядерный удар по офису президента Украины.
23 октября Владимир Зеленский публично призвал страны Североатлантического альянса нанести ядерный удар по московскому Кремлю в случае, если Владимир Путин распорядится о применении ядерного оружия России для атаки на офис президента Украины в Киеве.
По мнению Зеленского, для того, чтобы НАТО атаковала Кремль с применением оружия массового поражения вовсе необязательно, чтобы Украина находилась в рядах Североатлантического альянса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
Вам может быть интересно:
В Беларуси задержан топ-менеджер торговой сети «Соседи»
Times: Трасс устроила прощальную вечеринку после отставку с поста премьера Британии
Мальчик из Индии пришёл в полицию с жалобой на маму, укравшую его конфеты
Си Цзиньпин выбран главой Компартии Китая на третий срок
Sun: Поллард призвал Британию избегать эскалации с РФ после случая с Су-27