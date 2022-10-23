Зеленский назвал условие для нанесения ядерного удара НАТО по Кремлю

Владимир Зеленский утверждает, что Запад должен атаковать Кремль ядерным оружием в случае, если Россия нанесёт ядерный удар по офису президента Украины.

23 октября Владимир Зеленский публично призвал страны Североатлантического альянса нанести ядерный удар по московскому Кремлю в случае, если Владимир Путин распорядится о применении ядерного оружия России для атаки на офис президента Украины в Киеве.

По мнению Зеленского, для того, чтобы НАТО атаковала Кремль с применением оружия массового поражения вовсе необязательно, чтобы Украина находилась в рядах Североатлантического альянса.