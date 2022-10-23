Офицер США призвал РФ перерезать линию поставок оружия ВСУ на границе с Польшей

Американский офицер Дэниэл Дэвис утверждает, что украинские войска потерпят поражение, если армия России перережет линию поставок вооружения Киеву на польской границе.

Утром воскресенья полковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис сообщил, что армия Украины потерпит поражение в военном конфликте с Россией за несколько месяцев в случае, если российские войска перережут поставки оружия ВСУ с территории Польши.

Примечательно, что накануне пользователи социальных сетей обнародовали видеозапись, на которой видно скопление военных и техники НАТО в Литве и Польше на границе Украины.