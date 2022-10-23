Из-за инфляции и ослабления курса евро Германия отменяет модернизацию армии

Германия сократит масштабы инвестиций в модернизацию армии, о которых было объявлено начала российской спецоперации в Украине.

Издание Handelsblatt сообщает, что многие проекты, особенно для флота и авиации, будут отменены.

Причиной является рост инфляции и ослабление курса евро. В итоге выделенных на проекты модернизации 100 млрд евро не хватает на все запланированное.

Кроме того, обвинения в адрес программы модернизации выдвигает Федеральная счетная палата.

По его словам, есть риск превышения бюджетов, а значит, не все планы, включенные в программу, будут окончательно реализованы.

Среди прочего, под угрозой закупка самоходных гаубиц, новых фрегатов, корветов К130 и самолетов Eurofighter Typhoon ECR, предназначенных для ведения радиоэлектронной борьбы.