Из-за инфляции и ослабления курса евро Германия отменяет модернизацию армии
Германия сократит масштабы инвестиций в модернизацию армии, о которых было объявлено начала российской спецоперации в Украине.
Издание Handelsblatt сообщает, что многие проекты, особенно для флота и авиации, будут отменены.
Причиной является рост инфляции и ослабление курса евро. В итоге выделенных на проекты модернизации 100 млрд евро не хватает на все запланированное.
Кроме того, обвинения в адрес программы модернизации выдвигает Федеральная счетная палата.
По его словам, есть риск превышения бюджетов, а значит, не все планы, включенные в программу, будут окончательно реализованы.
Среди прочего, под угрозой закупка самоходных гаубиц, новых фрегатов, корветов К130 и самолетов Eurofighter Typhoon ECR, предназначенных для ведения радиоэлектронной борьбы.
Опубликовано: Николай Скира
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