Пушков высмеял Макрона за претензии к США из-за «неискренней» торговли
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал французского президента Эммануэля Макрона, который обозначил претензии официального Парижа к правительству США.
Утром 23 октября сенатор Совета федерации РФ Алексей Пушков дал оценку заявлению Эммануэля Макрона, который утверждает, что требует от США "искренности" в трансатлантической торговле при поставке энергоресурсов Франции, цены которых Вашингтон завышает в 3-4 раза.
Пушков утверждает, что удивлён позиции Макрона, выразив непонимание понятия искренности в таких экономических дисциплинах как международная торговля.
Также Алексей Пушков выразил уверенность, что Эммануэль Макрон действует нерационально, когда требует искренности от такого государства, как Соединённые Штаты.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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