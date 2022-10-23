Пушков высмеял Макрона за претензии к США из-за «неискренней» торговли

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал французского президента Эммануэля Макрона, который обозначил претензии официального Парижа к правительству США.

Утром 23 октября сенатор Совета федерации РФ Алексей Пушков дал оценку заявлению Эммануэля Макрона, который утверждает, что требует от США "искренности" в трансатлантической торговле при поставке энергоресурсов Франции, цены которых Вашингтон завышает в 3-4 раза.

Пушков утверждает, что удивлён позиции Макрона, выразив непонимание понятия искренности в таких экономических дисциплинах как международная торговля.

Также Алексей Пушков выразил уверенность, что Эммануэль Макрон действует нерационально, когда требует искренности от такого государства, как Соединённые Штаты.