Волга: ВСУ нанесли удар по Энергодару возле ЗАЭС, повредив гражданский объект
2022-10-23 09:11
Глава ВГА Энергодара Александр Волга утверждает, что украинские войска в очередной раз обстреляли город.
Утром 23 октября глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что вооружённые силы Украины снова обстреляли город, в котором находится Запорожская атомная электростанция, являющаяся крупнейшим ядерным объектом в Европе.
По словам Волги, один из снарядов ВСУ попал в гражданский объект на территории Энергодара, что привело к частичному разрушению сооружения.
Александр Волга уверен, что украинские войска демонстрируют цинизм, когда обстреливают гражданскую инфраструктуру мирно спящего населённого пункта в выходной день.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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