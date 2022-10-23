Волга: ВСУ нанесли удар по Энергодару возле ЗАЭС, повредив гражданский объект

Глава ВГА Энергодара Александр Волга утверждает, что украинские войска в очередной раз обстреляли город.

Утром 23 октября глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что вооружённые силы Украины снова обстреляли город, в котором находится Запорожская атомная электростанция, являющаяся крупнейшим ядерным объектом в Европе.

По словам Волги, один из снарядов ВСУ попал в гражданский объект на территории Энергодара, что привело к частичному разрушению сооружения.

Александр Волга уверен, что украинские войска демонстрируют цинизм, когда обстреливают гражданскую инфраструктуру мирно спящего населённого пункта в выходной день.