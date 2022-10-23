Советник главы ЛНР: бойцы ВСУ расстреливают раненных российских военнопленных
2022-10-23 09:16
Советник главы Луганской Народной Республики рассказала об обращении с российскими военнопленными со стороны ВСУ.
Советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока рассказала о жестоком обращении с российскими военнопленными со стороны ВСУ. В большинстве случаев людей просто расстреливают, заявила она.
"Превалируют случае, когда пленных просто расстреливают, чтобы не оказывать медицинскую помощь и не тратить время на транспортировку", - сказала Сорока.
Советник Главы ЛНР подчеркнула, что Украины занимается терроризмом в отношении населения Донбасса и "целом в отношении человечества",
Опубликовано: Максим Алексеев
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