Советник главы ЛНР: бойцы ВСУ расстреливают раненных российских военнопленных

Советник главы Луганской Народной Республики рассказала об обращении с российскими военнопленными со стороны ВСУ.

Советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока рассказала о жестоком обращении с российскими военнопленными со стороны ВСУ. В большинстве случаев людей просто расстреливают, заявила она.

"Превалируют случае, когда пленных просто расстреливают, чтобы не оказывать медицинскую помощь и не тратить время на транспортировку", - сказала Сорока.

Советник Главы ЛНР подчеркнула, что Украины занимается терроризмом в отношении населения Донбасса и "целом в отношении человечества",