Зеленский призвал НАТО атаковать центры принятия решений в России

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, переговоры с Россией возможны. Однако украинский лидер в интервью канадским телеканалам CTV и CBC назвал условия переговоров.

"Каждый конфликт заканчивается дипломатией", — сказал Зеленский.

Президент Украины заявил, что переговоры с Владимиром Путиным сейчас не имеют смысла, поскольку "российские власти не держат своего слова".

Зеленский также заявил, что переломным моментом стали референдумы, проведенные Россией — тогда Киев объявил о прекращении переговоров с президентом России.

"Если россияне хотят переговоров, они могут отдать нам нашу территорию. Они должны уйти с нашей земли, с территории нашего государства и оставить нам нашу землю в пределах, признанных международным сообществом с 1991 года. Потом мы вам скажем, в каком формате и с кем мы готовы разговаривать", - сказал президент Украины.

Зеленский также указал, что если Россия нанесет ядерный удар по офису (канцелярии) президента Украины, мир должен ответить атакой на центры принятия решений в самой России.