Зеленский призвал НАТО атаковать центры принятия решений в России
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, переговоры с Россией возможны. Однако украинский лидер в интервью канадским телеканалам CTV и CBC назвал условия переговоров.
"Каждый конфликт заканчивается дипломатией", — сказал Зеленский.
Президент Украины заявил, что переговоры с Владимиром Путиным сейчас не имеют смысла, поскольку "российские власти не держат своего слова".
Зеленский также заявил, что переломным моментом стали референдумы, проведенные Россией — тогда Киев объявил о прекращении переговоров с президентом России.
"Если россияне хотят переговоров, они могут отдать нам нашу территорию. Они должны уйти с нашей земли, с территории нашего государства и оставить нам нашу землю в пределах, признанных международным сообществом с 1991 года. Потом мы вам скажем, в каком формате и с кем мы готовы разговаривать", - сказал президент Украины.
Зеленский также указал, что если Россия нанесет ядерный удар по офису (канцелярии) президента Украины, мир должен ответить атакой на центры принятия решений в самой России.
Опубликовано: Николай Скира
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