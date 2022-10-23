Пропал багаж, украли деньги: вояж Ольги Орловой в Милан омрачен неприятными происшествиями
44-летняя певица вместе с супругом отправилась в Европу. Пара остановилась в Италии, где попала в неприятную ситуацию.
Экс-солистка "Блестящих" рассказала о негативных приключениях во время поездки в Европу.
Неприятности начались еще в полете: когда звезда летела через Баку, у нее не откидывалось кресло, хотя они с мужем были в бизнес-классе. Стюардесса не сумела певице ничем помочь, сообщает КП.
А в Италии Ольгу обокрали.
«Ужин, погода прекрасная. Решили не брать такси, прогуляться до ресторана пешком. Путь лежал через площадь. Поужинали, принесли счет. Я открыла сумку и поняла: денег там нет. Все наши наличные достались ворам. Российские карты здесь не работают, потому приходится летать с кэшем, и это была большая сумма», — поделилась Орлова.
Обратно в Россию пара опять-таки возвращалась через Азербайджан. И тоже не обошлось без приключений: потерялся багаж певицы, где находились важные лекарства.
«Приземлились в аэропорту. Думаю, всё будет хорошо. Конечно! Багаж утерян, два часа поисков ничего не дали. Обидно, что там были мои уколы в живот и необходимые лекарства... Ну как так-то?!» — посетовала артистка.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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