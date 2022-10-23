Стремоусов: ВСУ не смогли прорвать линию обороны на Херсонском направлении
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что украинские войска не смогли прорвать линию обороны армии России, выстроенную на подступах к городу.
Утром 23 октября заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опубликовал новое видеосообщение, в котором заявил, что ни одна из попыток армии Украины прорвать линию обороны в Херсоне не была успешной.
По словам Стремоусова, нападения ВСУ на Херсон лишь привели к разгрому украинских войск на подходах к городу, из-за чего линия разграничения усеяна разбитыми танками армии Украины.
Также Кирилл Стремоусов подчёркивает, что эвакуация мирного населения из Херсона на левый берег Днепра в Херсонской области продолжается.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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