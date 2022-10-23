Правительство Китая: как отбирается высшее руководство в великой державе

Отбор высшего руководства Китая осуществляется из года в год по давней исторически сложенной единой системе. Сегодня 23 октября состоялся очередное заседание для выбора должностных лиц.

Центральный комитет созвал в воскресенье заседание, чтобы выбрать около 25 должностных лиц, которые войдут в состав Политбюро, его исполнительного директивного органа.

Отбор часто осуществляется через закулисные сделки. Исторически сложилось так, что группа была почти исключительно мужской и состояла из таких фигур, как партийные секретари крупных городов и директора важных правительственных учреждений.

Оттуда группа еще больше сужается до Постоянного комитета Политбюро, внутреннего круга власти в китайской политике, который состоит из генерального секретаря и партии.

Члены комитета несут ответственность за повседневное управление страной.