Правительство Китая: как отбирается высшее руководство в великой державе
Отбор высшего руководства Китая осуществляется из года в год по давней исторически сложенной единой системе. Сегодня 23 октября состоялся очередное заседание для выбора должностных лиц.
Центральный комитет созвал в воскресенье заседание, чтобы выбрать около 25 должностных лиц, которые войдут в состав Политбюро, его исполнительного директивного органа.
Отбор часто осуществляется через закулисные сделки. Исторически сложилось так, что группа была почти исключительно мужской и состояла из таких фигур, как партийные секретари крупных городов и директора важных правительственных учреждений.
Оттуда группа еще больше сужается до Постоянного комитета Политбюро, внутреннего круга власти в китайской политике, который состоит из генерального секретаря и партии.
Члены комитета несут ответственность за повседневное управление страной.
Опубликовано: Силивончик Алина
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