Bloomberg: ЕС хочет обходить собственные санкции с помощью нефтяного «теневого флота» России

Авторитетное информационное агентство Bloomberg сообщает, что Европейский союз (ЕС) хочет обходить собственное нефтяное эмбарго с помощью «теневого флота» России.

По информации агентства, в сентябре отгрузка российской нефти превысила февральские показатели, что может быть связно с созданием «теневого флота» танкеров, перевозящих нефть. Скорее всего, российская нефть идет в страны ЕС, которые с помощью «теневого флота» обходят собственные санкции — нефтяное эмбарго.

Исполнительный директор Maersk Tankers Кристиан Ингерслев заявил, что если посмотреть на количество судов проданных за последние полгода неназванным покупателям, то станет совершенно ясно, что их используют для перевозки нефти из России. При этом официально на такие перевозки в страны ЕС действует нефтяное эмбарго.

Известно, что Россия уже закупила не менее 240 малых и больших судов для поддержки экспорта нефти в Азию. При этом азиатский регион не нуждается в таком огромном количестве нефти, которое могут перевозить эти танкеры.

Потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны действуют с момента утверждения восьмого пакета санкций против Российской Федерации — с 6 октября 2022 года.