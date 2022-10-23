Шахназаров возмутился появлением на российском ТВ Бадоевой, осудившей СВО

Журналист считает, что времена изменились, потому таких знаменитостей нужно убрать с больших экранов, тем более, что основная аудитория их не хочет видеть.

Михаил Шахназаров возмущен выходом на Первом канале передачи "Жизнь других", которую ведет Жанна Бадоева, которая высказалась против спецоперации России на Украине, сообщает Кadara.ru.

В передаче «Полный абзац» журналист подчеркнул: появление на телевидении звезд, которые выступили против СВО, - чья-то «диверсия». Сначала на телевидении покажут Бадоеву, потом там появится Галкин, признанный Минюстом РФ иноагентом, а следом и Иван Ургант.

Шахназаров заявил, что времена давно изменились, потому таких знаменитостей нужно убрать с больших экранов.

Публицист признался, что лично он не хочет их видеть и полагает, что основная часть российской аудитории - тоже.

Жанна Бадоева высказалась против СВО на Украине несколько месяцев назад. Более того, в последние годы звезда проживает в Италии, хотя карьеру строит в России.