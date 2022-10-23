Врачи бьют тревогу, потому что гонорея стала устойчивой к лекарствам
Гонорея является серьезным вопросом общественного здравоохранения, при этом, если процесс будет регрессировать эта проблема может стать хуже короновируса.
Около половины случаев заражения гонореей протекают бессимптомно и могут быть обнаружены только с помощью скрининга. Инфицированные люди без симптомов могут неосознанно передавать гонорею другим.
При отсутствии лечения гонорея может привести к слепоте и бесплодию. Лечение антибиотиками может вылечить большинство случаев гонореи, если инфекция чувствительна по крайней мере к одному антибиотику.
В настоящее время существует только одно рекомендуемое лечение гонореи – антибиотик под названием цефтриаксон, поскольку бактерии стали устойчивыми к другим семи антибиотикам, которые ранее были эффективны против нее.
Опубликовано: Силивончик Алина
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